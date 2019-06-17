МФЦ с 24 июля начнут принимать заявления о голосовании по месту нахождения на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В преддверии выборов депутатов Государственного Совета Татарстана все желающие проголосовать по месту фактического нахождения смогут подать заявления в офисах МФЦ республики с 24 июля. Об этом заявила на пресс-конференции директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«В прошлом году мы впервые принимали такие заявления перед выборами Президента РФ. В этом году состоятся выборы депутатов Госсовета РТ. С 24 июля по 4 сентября включительно заявитель может прийти в любой из офисов МФЦ и выбрать удобный для него участок для голосования», – рассказала спикер.

Во всех МФЦ будут организованы специальные окна приема. Специалисты помогут посетителю определить номер и адрес наиболее удобного для него избирательного участка в зависимости от его местонахождения в день голосования. Заявителю достаточно будет предъявить лишь паспорт.

На выборах Президента РФ в 2018 году в Татарстане свыше 115 тыс. избирателей подали заявления о голосовании по месту фактического нахождения, или 3,9% от общего количества избирателей республики. «Более 5 тыс. человек воспользовались такой возможностью в МФЦ», – отметила Ленара Музафарова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 июня подписано соглашение между МФЦ в РТ и Центральной избирательной комиссией РТ.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоятся 8 сентября.

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