Проект «Мобильный избиратель» сделает выборы депутатов Госсовета РТ удобными для татарстанцев

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). «Мобильный избиратель» позволит жителям Татарстана проголосовать на выборах депутатов Государственного Совета РТ VI созыва 8 сентября на удобном для них избирательном участке – без привязки к месту прописки. Соглашение о взаимодействии для реализации проекта подписано сегодня в Казани между ГБУ «МФЦ в РТ» и ЦИК РТ.

«С 24 июля по 14 сентября заявитель может прийти в любой из 56 МФЦ, подойти к нашим консультантам, которые предоставят заявление и дадут право выбора удобного участка. Вам помогут заполнить заявление, отдадут отрывной талон, и процедура закончится», – сообщила журналистам после подписания соглашения директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова.

Механизм «Мобильный избиратель» использовался в Татарстане в 2018 году во время выборов Президента РФ. Возможностью выбрать удобный участок тогда воспользовались более 115 тыс. граждан, свыше 70% из них явились на свои избирательные участки. Такой удобный избирательный стандарт на региональных выборах будет реализован в республике впервые.

«На региональных выборах “Мобильный избиратель“ будет применяться впервые. Мы заблаговременно внесли законопроект, депутаты Госсовета РТ его поддержали. Все избиратели, которые будут находиться вне места регистрации на территории нашей республики, получат возможность заблаговременно подать заявление в МФЦ или в любую территориальную либо участковую комиссию на портал госуслуг РТ и реализовать свое конституционное право проголосовать. Это очень удобный механизм. Этими возможностями пользуются избиратели, которые в день голосования находятся за пределами города, в котором зарегистрированы», – отметил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Такой возможностью смогут воспользоваться, к примеру, молодые люди, которые в день голосования будут находиться в Казани, но не в той части города, где прописаны. Они смогут проголосовать на удобном участке, написав предварительно заявление. Как уже было отмечено, для этого до 4 сентября нужно подать заявление для голосования на удобном участке через многофункциональные центры, территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. С 5 сентября и до 14 часов 7 сентября можно оформить специальное заявление для голосования на удобном участке. Это можно сделать в участковой избирательной комиссии по месту прописки.

«Мы уже сейчас готовы выполнить каждый пункт данного соглашения. Выборы в Госсовет РТ – важное событие для Татарстана. Они во многом определят дальнейший вектор развития нашей законодательной базы», - отметила Музафарова.

Для большего удобства избирателей в многофункциональных центрах по всему Татарстану услуга подачи заявления на смену избирательного участка будет определена как приоритетная и включена в перечень услуг МФЦ с использованием электронной очереди. В целях реализации соглашения запланирован комплекс обучающих мероприятий для сотрудников МФЦ и ЦИК РТ. Обучающие семинары позволят на практике отработать механизмы взаимодействия.

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