Ленара Музафарова: За 2019 год число заявителей МФЦ Татарстана может превысить 4 млн человек

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ежедневно в Многофункциональные центры обращаются около 10 тыс. человек. За текущий год число обслуженных посетителей может составить более 4 млн человек. Об этом заявила на пресс-конференции директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«В день к нам обращается около 10 тыс. человек. За пять месяцев этого года МФЦ приняли более 2 млн человек. Думаю, что в целом за год цифра превысит 4 млн», – рассказала спикер.

По словам Ленары Музафаровой, в 2015 году в МФЦ было оказано более 1,8 млн услуг, в 2016 году – свыше 2,5 млн, в 2017-м – 3,5 млн, а в 2018-м – уже около 3,8 млн.

Всего МФЦ в Татарстане оказывают 175 различных видов услуг – федеральных, региональных и муниципальных органов власти. В 2015 году многофункциональные центры предоставляли всего около 80 услуг.

В настоящее время в республиканской сети МФЦ работают 885 человек.

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