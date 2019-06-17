Ученые обнаружили простой способ защиты от диабета

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Две минуты крайне интенсивных тренировок в неделю оказались способны предотвратить развитие диабета второго типа. Об этом узнали исследователи из Абердинского университета в Шотландии, пишет «Медикфорум».

Участниками эксперимента стали пациенты с лишним весом, риск развития диабета у которых был повышен. Они в течение восьми недель дважды в неделю интенсивно занимались на велотренажере: десять раз по шесть секунд тренировок.

В результате у подопытных улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы и повысилась чувствительность к инсулину за счет более эффективного очищения крови от сахара.

По словам ученых, короткие интенсивные тренировки не менее полезны, чем ежедневные получасовые периоды умеренной физической активности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали пять ранних симптомов диабета.

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