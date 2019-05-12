Медики назвали пять ранних симптомов диабета

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Медики рассказали о пяти ранних симптомах, которые могут быть причиной заболевания диабетом, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Everyday Health.

Так, следует обратить внимание на необычные изменения кожного покрова — как на внешние проявления, так и на ощущения, которые могут быть вызваны обезвоживанием. Специалисты советуют выяснить причину потемнения в области шеи, подмышек или паха.

Тревожным знаком может стать и проблемы с мочеполовой системой, возникающие из-за повреждения кровеносных сосудов.

Один из неожиданных симптомов, на который человек не обращает внимания, — высокая потливость в ночное время и яркие сны.

Кроме того, специалисты советуют с настороженностью отнестись к незаживающим ранам и порезам. Подобная проблема может быть связана с повышенным уровнем сахара в крови, что уменьшает количество кислорода, поступающего через кровоток к ранам.

Ранее медики рассказали, каким должен быть идеальный завтрак для диабетиков.

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