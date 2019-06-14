Символизирующие дружелюбие сердца из цветов появятся у Казанского Кремля

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Под стенами Казанского Кремля на площади Тысячелетия начали устанавливать три арки в форме сердца, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Высота фигур равняется 4 метрам. В заполненные грунтом каркасы будут высажены однолетние растения. Полностью установку цветочной композиции планируется завершить завтра, 15 июня.

Кроме того, вечером сердца предполагается подсвечивать. Подсветка должна быть установлена до 20 июня.

В Комитете внешнего благоустройства города пояснили, что фигуры символизируют дружелюбие и гостеприимство Казани.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого у стен Казанского Кремля появились 15 гигантских цветочных шаров. Всего же в столице Татарстана этим летом должны быть установлены 11 новых объемных композиций из цветов.

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