Символизирующие дружелюбие сердца из цветов появятся у Казанского Кремля

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Под стенами Казанского Кремля на площади Тысячелетия начали устанавливать три арки в форме сердца, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Высота фигур равняется 4 метрам. В заполненные грунтом каркасы будут высажены однолетние растения. Полностью установку цветочной композиции планируется завершить завтра, 15 июня.
Кроме того, вечером сердца предполагается подсвечивать. Подсветка должна быть установлена до 20 июня.
В Комитете внешнего благоустройства города пояснили, что фигуры символизируют дружелюбие и гостеприимство Казани.
Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого у стен Казанского Кремля появились 15 гигантских цветочных шаров. Всего же в столице Татарстана этим летом должны быть установлены 11 новых объемных композиций из цветов.