Объемные цветочные композиции появятся на площади Тысячелетия в Казани

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Новые объемные цветочные композиции, талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019, появятся летом в Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

В преддверии чемпионата устроят цветники на площади 22,5 тыс. кв. м, вывесят 3,5 тыс. цветочных кашпо. В результате цветами будут оформлены улицы, сады, парки и скверы города. Композиции «Алмаз» и «Алтын», талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019, украсят площадь Тысячелетия, композицию «Мир в твоих руках» разместят напротив здания вокзала Речного порта, а «Сердца» установят в районе Деревни Универсиады.

«Ухоженные деревья, цветочные композиции и качественные газоны стали визитной карточкой столицы Республики Татарстан. Учитывая, что в этом году Казань проводит международный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, в котором примут участие конкурсанты и почетные гости из более чем 60 стран мира, вопросу цветочного оформления нашего города будет также уделено особое внимание», — рассказал на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Всего будет установлено 11 новых объемных цветочных композиций, 13 существующих объемных фигур планируется оживить цветами.

Также новые объекты цветочного оформления украсят въезд в город по Оренбургскому тракту, а в районе стадиона «Казань Арена» жителей и гостей столицы Татарстана будут встречать цветочные надписи в стиле и на тему WorldSkills.

«Планируется провести озеленение улиц Айдинова и Татарстан с высадкой плодовых деревьев, декоративных кустарников, устройством цветников из однолетних растений. Необходимо отметить, что в последние годы при выполнении озеленительных работ в Казани стал применяться принцип „многоярусного озеленения“ путем высадки древесных, кустарниковых и травянистых растений», — поделился Куляжев.

В 2019 году на территории Казани планируется высадить около 10 тыс. деревьев и кустарников.

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