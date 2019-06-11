Символизирующие будущее столицы РТ цветочные шары появились у стен Казанского Кремля

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На лужайке у стен Казанского Кремля появилась новая цветочная композиция — это 15 гигантских шаров из однолетней петунии, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Диаметр шаров — 1, 1,5 и 2 метра, каждый из них ночью будет подсвечиваться светодиодной гирляндой. Композиция символизирует цветущее будущее Казани, отметили в Комитете внешнего благоустройства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что этим летом в столице Татарстана появится 11 новых объемных композиций из цветов, а 13 уже существующих фигур планируется украсить дополнительно.

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