Татар-информ

12 июня 2019, 10:40

Экономика и финансыСельское хозяйство

Минэкономики Татарстана расскажет сельским предпринимателям о программах поддержки

Рекомендуем

Экономика и финансыСельское хозяйство

Минэкономики Татарстана расскажет сельским предпринимателям о программах поддержки

Фото: скриншот instagram.com/economy.rt/

В каждом муниципальном районе республики будут организованы пять круглых столов для представителей агробизнеса.

 (Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Министерство экономики Татарстана организует во всех муниципальных районах республики образовательные круглые столы для сельских предпринимателей. Новый формат работы запущен в рамках проведения традиционных банковских комиссий, сообщает пресс-служба ведомства.

Новая мера призвана восполнить недостаток информации о мерах поддержки, налоговых режимах и ресурсах по развитию бизнеса, с которым нередко сталкиваются аграрии. В каждом районе пройдут пять круглых столов, посвященных работе на биржевой площадке, мерам поддержки и выходу на экспорт, регистрации самозанятых, контрольно-надзорной деятельности и развитию сельхозкооперации.

Круглые столы будут проводиться с 6 июня по 15 октября 2019 года. Первые из них уже состоялись в Нурлатском и Черемшанском районах, вызвав большой интерес у местных сельхозпроизводителей. На этой неделе аналогичные мероприятия будут организованы Минэкономики РТ в Дрожжановском и Новошешминском районах.

«<...> мы стараемся оказывать предпринимателям не только финансовую, но и образовательную поддержку, консультируем по вопросам контрольно-надзорной деятельности, новому налоговому режиму, помогаем освоить работу на биржевой площадке», – прокомментировал новацию министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на поддержку татарстанских фермеров в 2019–2021 годах дополнительно выделено более 678 млн рублей. Кроме того, они получат гранты на общую сумму 350 млн рублей.

        Посмотреть эту публикацию в Instagram                  

Министерство экономики Республики Татарстан усиливает направление работы с сельскими предпринимателями – с 6 июня по 15 октября 2019 года во всех муниципальных районах Татарстана в рамках проведения традиционных балансовых комиссий будут дополнительно организованы образовательные круглые столы для бизнес-сообщества. ⠀ Часто предпринимателям на селе не хватает информации о мерах поддержки, налоговых режимах и полезных ресурсах, которые созданы в Татарстане и помогают развивать бизнес. Сложно с нуля освоить работу на биржевой площадке и сориентироваться в разнообразии инструментов и возможностей для выхода на экспорт. ⠀ Чтобы помочь предпринимателям и ответить на все существующие вопросы, в Татарстане был запущен новый формат работы с предпринимателями на селе. Он предполагает проведение в каждом муниципальном районе 5 круглых столов, посвященных работе на биржевой площадке, мерам поддержки и выходу на экспорт, вопросам регистрации самозанятых, контрольно-надзорной деятельности и развитию сельхозкооперации. ⠀ Первые балансовые комиссии в новом формате состоялись в Нурлатском и Черемшанском муниципальных районах и вызвали большой интерес у местного бизнес-сообщества. ⠀ На этой неделе комиссия под руководством Министерства экономики Республики Татарстан работает в Дрожжановском и Новошешминском муниципальных районах. ⠀ «Сельское хозяйство – стратегически важная для Татарстана отрасль экономики, мы уделяем сегодня большое внимание развитию предпринимательства на селе. При этом мы стараемся оказывать предпринимателям не только финансовую, но и образовательную поддержку, консультируем по вопросам контрольно-надзорной деятельности, новому налоговому режиму, помогаем освоить работу на биржевой площадке», - комментирует министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. ⠀ Напомним, что в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Республики Татарстан на поддержку фермеров было выделено дополнительно 678 млн рублей. ⠀ #экономикарт #economyrt #поддержкабизнеса #фермеры #образование

Публикация от Economy.RT (@economy.rt)

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамские фермеры смогут перенять опыт американских коллег
Новости дня
11:17
Сотрудники МЧС Татарстана обеспечат безопасность во время праздничных мероприятий в День России

В Татарстане запланировано 19 мероприятий, которые состоятся на 19 открытых площадках.

11:06
В Казани журналисты и кандидаты от «Единой России» по традиции провели товарищеский футбольный матч

После игры глава регионального исполкома партии Андрей Кондратьев предложил проводить подобные мероприятия по всему Татарстану.

10:40
Минэкономики Татарстана расскажет сельским предпринимателям о программах поддержки

В каждом муниципальном районе республики будут организованы пять круглых столов для представителей агробизнеса.

10:18
Переводчик Рейгана и Клинтона обучит сотрудников Аппарата Президента РТ тонкостям английского языка

Обучение пройдут сотрудники службы протокола руководителя республики Рустама Минниханова.

09:52
WhatsApp готов судиться с пользователями из-за массовых рассылок
09:51
МЧС Татарстана: страшное ДТП с автобусами, о котором говорят в мессенджерах, произошло не в РТ

В комментариях к видео сообщалось, будто в аварию попал автобус, следовавший в Соль-Илецк из Казани.

09:20
Нижнекамцам предлагают разработать дизайн-макет для баннеров на въезде в город

Победителю конкурса в качестве приза вручат планшет и благодарственное письмо.

09:00
ГК «АК БАРС Девелопмент» объявляет о повышении цен на квартиры в своих жилых комплексах с 1 июля

Повышение цен стало возможно в связи с высоким спросом на объекты компании.

08:08
Кавалер орденов Славы из РТ о Дне России: Мы очень благодарны своей Родине

С 12 июня жителей республики поздравил полный кавалер трех орденов Трудовой Славы Нафис Афзалтдинов.

08:00
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Президент Татарстана отметил, что День России — это символ важных общественно-политических преобразований.

07:56
Герой Соцтруда: «День России — хороший праздник»

С Днем России поздравила Герой Социалистического Труда СССР Ганзя Ахмадиева.

06:41
Нижнекамских школьников наградили в Москве за фильм про таинственный овраг

Местечко Ташказан располагается возле села Карамышево в Черемшанском районе, в нем располагается овраг, усыпанный валунами разных экзотических форм.

05:26
В менделеевском парке «Ушковские острова» стартовал ремонт «шумного» моста

На территории оборудуют специальную велосипедную трассу − памп-трек, дорожки для роликов и скейтбордов, новые тротуары.

04:08
Велопробег, посвященный Дню России, пройдет на улицах Мамадыша

Участники проедут по городу с российским флагом по маршруту: сквер «Яшьлек» – ул. Давыдова – ул. Новозаводская – ул. Победы – ул. Ленина – «Яшьлек».

03:44
Нижнекамские фермеры смогут перенять опыт американских коллег

Обучение пройдет с участием специалистов профильных департаментов Минсельхоза РФ, ученых НИИ и вузов, руководителей успешных фермерских хозяйств.

02:37
В День России бугульминцев ждут фестиваль красок, танцевальный флешмоб и open-air кинопоказ

Для гостей выступят вокальные коллективы и отдельные солисты художественной самодеятельности сельских домов культуры Бугульминского района.

01:46
Для девяти учащихся Верхнеуслонской детской школы искусств состоялся выпускной

Выпускников поздравила директор учреждения Ольга Киреева, отметив, что не каждому дано окончить школу искусств.

00:47
Заинские сельчане удивили «французской» теплицей, голландским сыром и коровой черно-пестрой породы

Знакомство с Сармаш-Башским поселением началось с посещения родника в деревне Кадыково.

11.06 23:46
Стратегическую сессию по улучшению делового климата проведут в Пестрецах

Проект в пилотном режиме запущен в 15 муниципальных образованиях республики.

11.06 23:38
Казань впервые примет чемпионат России по гиревому спорту

На соревнования съедутся более 200 гиревиков со всей страны.

11.06 23:29
Спортсмены со всего Татарстана посоревнуются в искусстве подводной стрельбы

Участниками станут спортсмены, приехавшие из разных городов республики.

11.06 23:08
В Татарстане с 20 июня изменится расписание движения пригородного поезда сообщением Казань – Кизнер

Изменение продлится до 1 сентября.

11.06 22:56
Фестиваль авиамоделирования «В небо» проведут в Менделеевске

В программе запланированы показательные выступления радиоуправляемых моделей самолетов, площадка робототехники, аквагрим, мастеровые площадки.

11.06 22:44
Лаишевские дети и родители показом мультфильмов отметили день рождения «Союзмультфильма»

Зрителей собралось очень много, так как шедевры «Ну, погоди», «Простоквашино» и другие мультики знают и любят все поколения россиян.

11.06 22:26
Николай Валуев стал гостем открытого турнира по тхэквондо в Альметьевске

Яркие поединки продемонстрировали 72 участника из Заинска, Набережных Челнов, Пестрецов и из Альметьевска.

События