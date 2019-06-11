Минэкономики Татарстана расскажет сельским предпринимателям о программах поддержки

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Министерство экономики Татарстана организует во всех муниципальных районах республики образовательные круглые столы для сельских предпринимателей. Новый формат работы запущен в рамках проведения традиционных банковских комиссий, сообщает пресс-служба ведомства.
Новая мера призвана восполнить недостаток информации о мерах поддержки, налоговых режимах и ресурсах по развитию бизнеса, с которым нередко сталкиваются аграрии. В каждом районе пройдут пять круглых столов, посвященных работе на биржевой площадке, мерам поддержки и выходу на экспорт, регистрации самозанятых, контрольно-надзорной деятельности и развитию сельхозкооперации.
Круглые столы будут проводиться с 6 июня по 15 октября 2019 года. Первые из них уже состоялись в Нурлатском и Черемшанском районах, вызвав большой интерес у местных сельхозпроизводителей. На этой неделе аналогичные мероприятия будут организованы Минэкономики РТ в Дрожжановском и Новошешминском районах.
«<...> мы стараемся оказывать предпринимателям не только финансовую, но и образовательную поддержку, консультируем по вопросам контрольно-надзорной деятельности, новому налоговому режиму, помогаем освоить работу на биржевой площадке», – прокомментировал новацию министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на поддержку татарстанских фермеров в 2019–2021 годах дополнительно выделено более 678 млн рублей. Кроме того, они получат гранты на общую сумму 350 млн рублей.
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Министерство экономики Республики Татарстан усиливает направление работы с сельскими предпринимателями – с 6 июня по 15 октября 2019 года во всех муниципальных районах Татарстана в рамках проведения традиционных балансовых комиссий будут дополнительно организованы образовательные круглые столы для бизнес-сообщества. ⠀ Часто предпринимателям на селе не хватает информации о мерах поддержки, налоговых режимах и полезных ресурсах, которые созданы в Татарстане и помогают развивать бизнес. Сложно с нуля освоить работу на биржевой площадке и сориентироваться в разнообразии инструментов и возможностей для выхода на экспорт. ⠀ Чтобы помочь предпринимателям и ответить на все существующие вопросы, в Татарстане был запущен новый формат работы с предпринимателями на селе. Он предполагает проведение в каждом муниципальном районе 5 круглых столов, посвященных работе на биржевой площадке, мерам поддержки и выходу на экспорт, вопросам регистрации самозанятых, контрольно-надзорной деятельности и развитию сельхозкооперации. ⠀ Первые балансовые комиссии в новом формате состоялись в Нурлатском и Черемшанском муниципальных районах и вызвали большой интерес у местного бизнес-сообщества. ⠀ На этой неделе комиссия под руководством Министерства экономики Республики Татарстан работает в Дрожжановском и Новошешминском муниципальных районах. ⠀ «Сельское хозяйство – стратегически важная для Татарстана отрасль экономики, мы уделяем сегодня большое внимание развитию предпринимательства на селе. При этом мы стараемся оказывать предпринимателям не только финансовую, но и образовательную поддержку, консультируем по вопросам контрольно-надзорной деятельности, новому налоговому режиму, помогаем освоить работу на биржевой площадке», - комментирует министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. ⠀ Напомним, что в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Республики Татарстан на поддержку фермеров было выделено дополнительно 678 млн рублей. ⠀ #экономикарт #economyrt #поддержкабизнеса #фермеры #образование