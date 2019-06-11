Минэкономики Татарстана расскажет сельским предпринимателям о программах поддержки

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Министерство экономики Татарстана организует во всех муниципальных районах республики образовательные круглые столы для сельских предпринимателей. Новый формат работы запущен в рамках проведения традиционных банковских комиссий, сообщает пресс-служба ведомства.

Новая мера призвана восполнить недостаток информации о мерах поддержки, налоговых режимах и ресурсах по развитию бизнеса, с которым нередко сталкиваются аграрии. В каждом районе пройдут пять круглых столов, посвященных работе на биржевой площадке, мерам поддержки и выходу на экспорт, регистрации самозанятых, контрольно-надзорной деятельности и развитию сельхозкооперации.

Круглые столы будут проводиться с 6 июня по 15 октября 2019 года. Первые из них уже состоялись в Нурлатском и Черемшанском районах, вызвав большой интерес у местных сельхозпроизводителей. На этой неделе аналогичные мероприятия будут организованы Минэкономики РТ в Дрожжановском и Новошешминском районах.

«<...> мы стараемся оказывать предпринимателям не только финансовую, но и образовательную поддержку, консультируем по вопросам контрольно-надзорной деятельности, новому налоговому режиму, помогаем освоить работу на биржевой площадке», – прокомментировал новацию министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на поддержку татарстанских фермеров в 2019–2021 годах дополнительно выделено более 678 млн рублей. Кроме того, они получат гранты на общую сумму 350 млн рублей.

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