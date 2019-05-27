На поддержку татарстанских фермеров дополнительно выделили 678 млн рублей

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Более 678 млн рублей дополнительных средств направили на поддержку сельского хозяйства в Татарстане в рамках Национального проекта МСП до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«В рамках реализации Национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ Республике Татарстан в 2020-2021 годах дополнительно выделено более 678 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства направят на финансирование по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

По словам министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, с учетом дополнительных средств сумма общей поддержки сельских предпринимателей по нацпроекту МСП на 2019-2021 годы составит более 1,097 млрд рублей. Из них 418,8 млн рублей Татарстан получит в текущем году, более 327 млн рублей — в 2020 году и 351 млн рублей — в 2021 году.

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