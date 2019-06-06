(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Фермеры Татарстана получат гранты на общую сумму 350 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

В Минсельхозпроде РТ подвели итоги конкурса по отбору проектов крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления им грантов. Такая господдержка фермерам оказывается в соответствии с ведомственной программой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ в Республике Татарстан на 2017–2020 годы».

Как сообщил заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Фанис Рафиков, победители конкурса получат гранты на 350 млн рублей. «Из этой суммы 143 млн рублей выделены из республиканского и 203 млн рублей или 58% – из федерального бюджета», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, к участию в конкурсе были допущены 62 крестьянских (фермерских) хозяйства, грантов удостоены 30 фермеров, представляющих 20 муниципальных районов республики.

«Размер грантов, которые получат победившие в конкурсе КФХ, составляет от 2 млн 550 тыс. рублей до 28 млн 800 тыс. рублей», – заметил Фанис Рафиков.

По его словам, средства будут направлены, в частности, на создание и оснащение технологическим оборудованием и аппаратурой 11 молочных ферм на 1170 коров, шести – по откорму КРС на 800 голов крупного рогатого скота, девяти птицеводческих ферм на 1 млн 353 тысячи птиц, одной козефермы на 500 голов, двух овцеферм на 2460 голов и одной фермы по разведению рыбы на 15 тонн товарной рыбы в год.

Как ожидается, за счет грантов будут построены и реконструированы 23 семейные животноводческие фермы, приобретены дополнительно 1 тыс. 283 головы КРС (в том числе 547 нетелей), 2 тыс. 110 овец.

Кроме того, согласно условиям конкурса, реализация указанных проектов позволит дополнительно создать не менее 153 постоянных рабочих мест в фермерских хозяйствах, отметил Фанис Рафиков.

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