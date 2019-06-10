СМИ: Huawei рассматривает переход с ОС Android на российскую «Аврору»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Потерявшая из-за включения в черный список администрации США доступ к обновлениям операционной системы Android китайская компания Huawei может заменить ее на российскую мобильную операционную систему «Аврора». Об этом со ссылкой на информированные источники пишет издание The Bell.

По словам собеседников издания, главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал соответствующую возможность с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым перед Петербургским экономическим форумом. Кроме того, этот вопрос якобы затрагивался в ходе встреч Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Речь идет о двух вариантах сотрудничества. «Аврору» могут начать предустанавливать на гаджеты Huawei вместо Android, причем тестирование таких устройств будто бы уже началось. Кроме того, в России могут локализовать производство части устройств китайской корпорации – в частности, чипов и программного обеспечения.

В пресс-службе Ростелекома заявили, что ничего не знают о переговорах, однако готовы работать со всеми разработчиками мобильных решений, а в пресс-службе Huawei отказались от комментариев.

Операционная система «Аврора», ранее именовавшаяся Sailfish Mobile OS Rus, основана на открытой платформе Sailfish, созданной финской компанией Jolla в 2012 году. Ее разработкой занимается базирующееся в Иннополисе ООО «Открытая мобильная платформа», ранее полностью принадлежавшее российскому миллиардеру Григорию Березкину. Весной 2018-го 75% компании-разработчика приобрел Ростелеком, который вскоре переименовал мобильную ОС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американская корпорация Google отказалась от взаимодействия с Huawei, из-за чего на смартфонах последней перестанет обновляться операционная система Android. Помимо Facebook и Google, от сотрудничества с китайским концерном отказались американские компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, а также британская корпорация ARM.

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