На смартфонах Huawei перестанет обновляться ОС Android

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Материнская компания американской корпорации Google Alphabet Inc. отказалась от сотрудничества с китайской компанией Huawei из-за включения ее в черный список администрации США. Об этом со ссылкой на анонимный информированный источник сообщает агентство «Рейтер».

Теперь Google сможет предоставлять корпорации из КНР программное обеспечение лишь с открытым исходным кодом. Это приведет к тому, что на уже произведенных Huawei смартфонах перестанет обновляться операционная система Android.

Кроме того, китайская компания не сможет устанавливать на свои новые гаджеты программы, разработанные американской компанией. Речь идет о, например, электронной почте Gmail или магазине приложений Google Play.

При этом Google до сих пор обсуждает варианты сотрудничества с Huawei, а китайская компания изучает вероятные последствия, отмечает агентство.

Ранее Министерство юстиции США предъявило Huawei, ее финансовому директору Мэн Вэньчжоу, задержанной в Канаде, и двум дочерним структурам компании обвинения в краже интеллектуальной собственности, нарушениях санкционного режима и иных преступлениях. 15 мая Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил покупку телекоммуникационного оборудования у компаний, представляющих угрозу национальной безопасности, в том числе у китайских Huawei и ZTE. Министерство торговли США включило Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список, отмечает газета «Ведомости».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Huawei Mate 20 Pro был признан на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне лучшим смартфоном 2018 года. Впрочем, в рейтинге Роскачества он стал лишь десятым.

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