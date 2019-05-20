Татар-информ

20 мая 2019, 00:22

ПолитикаHi-Tech

На смартфонах Huawei перестанет обновляться ОС Android

Рекомендуем

ПолитикаHi-Tech

На смартфонах Huawei перестанет обновляться ОС Android

Компания Google отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией из-за позиции Дональда Трампа.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Материнская компания американской корпорации Google Alphabet Inc. отказалась от сотрудничества с китайской компанией Huawei из-за включения ее в черный список администрации США. Об этом со ссылкой на анонимный информированный источник сообщает агентство «Рейтер».

Теперь Google сможет предоставлять корпорации из КНР программное обеспечение лишь с открытым исходным кодом. Это приведет к тому, что на уже произведенных Huawei смартфонах перестанет обновляться операционная система Android.

Кроме того, китайская компания не сможет устанавливать на свои новые гаджеты программы, разработанные американской компанией. Речь идет о, например, электронной почте Gmail или магазине приложений Google Play.

При этом Google до сих пор обсуждает варианты сотрудничества с Huawei, а китайская компания изучает вероятные последствия, отмечает агентство.

Ранее Министерство юстиции США предъявило Huawei, ее финансовому директору Мэн Вэньчжоу, задержанной в Канаде, и двум дочерним структурам компании обвинения в краже интеллектуальной собственности, нарушениях санкционного режима и иных преступлениях. 15 мая Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил покупку телекоммуникационного оборудования у компаний, представляющих угрозу национальной безопасности, в том числе у китайских Huawei и ZTE. Министерство торговли США включило Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список, отмечает газета «Ведомости»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Huawei Mate 20 Pro был признан на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне лучшим смартфоном 2018 года. Впрочем, в рейтинге Роскачества он стал лишь десятым.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Tele2 запускает «умный тариф»
Новости дня
00:54
Библиотечный фонд Нижнекамска пополнила книга известной журналистки Галины Бортниковой

Книгу библиотеке преподнесла в дар дочь Галины Бортниковой Ксения.

00:22
На смартфонах Huawei перестанет обновляться ОС Android
19.05 23:40
Кардиолог назвал наиболее полезные для сердца продукты
19.05 23:18
Театральные деятели и министр культуры РТ подвели итоги фестиваля «Буа: пространство диалога»

Ирада Аюпова отметила, что культурное событие, которое проходит в Буинске третий год подряд, является знаковым для Татарстана.

19.05 22:56
Британские эксперты составили список самых надежных подержанных авто
19.05 22:28
Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк

Татарстанцам следует быть особенно осторожными в конце лета, когда змеи становятся малоподвижными.

19.05 21:54
Google заподозрили в слежке за покупками пользователей в Сети
19.05 21:38
В Алексеевском на «Президентском балу» поздравили лучших учеников

«Президентскому балу» предшествовал конкурс «Ученик года», в котором победила Валерия Маслова.

19.05 21:18
Итоги «Евровидения-2019» оказались под угрозой аннулирования
19.05 20:52
Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфоны
19.05 20:20
Семерым пожилым жителям Болгара оформили подписку по акции «Подпиши близких»

Глава Спасского района Татарстана принял участие в акции «Подпиши близких».

19.05 19:56
Сергей Лазарев: Во время «Евровидения» поседел, похудел, но оно того стоило

Российский певец прокомментировал свое второе выступление на европейском песенном конкурсе.

19.05 19:44
Стали известны страны Европы, куда начали реже летать россияне
19.05 19:16
Феофан возглавил крестный ход в честь престольного праздника Свято-Авраамиевского храма в Болгаре

В храме состоялась праздничное богослужение, после чего священнослужители и прихожане совершили крестный ход.

19.05 18:49
На М7 в Мамадышском районе восстановлено движение после аварии с двумя большегрузами

Столкновение двух фур парализовало движение в сторону Челнов на 937-м километре трассы Москва – Уфа.

19.05 18:42
Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель
19.05 18:18
У жителя Автограда выявлен положительный результат на ВИЧ во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

В Набережных Челнах проходит неделя экспресс-тестирования на ВИЧ.

19.05 17:59
Фигуристке Алине Загитовой грозит штраф за езду без прав

Видео, на котором запечатлено, как спортсменка управляет автомобилем, выложила в Интернет она сама.

19.05 17:42
Скончался экс-наставник «Рубина» Александр Ирхин

Специалист работал главным тренером казанского клуба в 1998 году.

19.05 17:20
Синоптики Татарстана предупреждают о дожде и мокром снеге

Ночью местами по республике вероятны заморозки на почве до -2 градусов.

19.05 16:58
Врач рассказал, кто в России чаще всего страдает от бессонницы
19.05 16:44
Проект «Музей мамы» и юмор Владимира Маркони: в ИТ-парке открылась выставка «Наш Татарстан»

Презентация топовых проектов республики и образовательная программа для всех желающих проходят 19 и 20 мая в Казани.

19.05 16:14
В Камских Полянах раскрыли тайну названия родника «Шамураев»

Название известного родника «Шамураев» произошло от слова «самурай», изменившееся в «шамурай» из-за своего непривычного произношения.

19.05 15:43
В Мамадышском районе движение по М7 в сторону Челнов закрыто из-за аварии с двумя фурами

Авария с участием большегрузов произошла на 937-м километре трассы.

19.05 15:42
Сборная Татарстана на Всероссийской студвесне взяла Гран-при направления «Региональные программы»

В состав делегации вошли лучшие студенческие коллективы республики.

События