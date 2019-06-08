Татар-информ

8 июня 2019, 00:16

ПолитикаHi-Tech

Facebook оставит смартфоны Huawei без Instagram и WhatsApp

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ПолитикаHi-Tech

Facebook оставит смартфоны Huawei без Instagram и WhatsApp

Новый запрет не коснется выпущенных ранее гаджетов.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Американская корпорация Facebook запретила предустанавливать на смартфоны, произведенные китайской компанией Huawei, свои приложения. Речь идет о таких программах, как мобильные клиенты социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, передает агентство «Рейтер».

Запрет не коснется выпущенных ранее гаджетов и затронет только новые устройства. При этом Facebook не стала уточнять, когда именно он начнет действовать.

Представители Huawei не стали комментировать ситуацию, отмечает агентство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Google отказалась от взаимодействия с Huawei, из-за чего на смартфонах последней перестанет обновляться операционная система Android.

Помимо Facebook и Google, от сотрудничества с китайским концерном отказались американские компании Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, а также британская корпорация ARM. 

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