(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Спокойный сон оказался способен понизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из американского Аризонского университета, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Участниками проведенного исследователями эксперимента стали 300 добровольцев, средний возраст которых составил 45 лет, а самым старшим исполнилось 70. У подопытных были устройства, замерявшие их артериальное давление каждые 45 минут, и браслеты, оценивавшие эффективность различных фаз сна.

У тех участников, которые спали беспокойно, по утрам фиксировалось повышенное систолическое давление. Спокойный же сон способствовал понижению давления.

Медики рекомендовали ложиться спать не позднее 23 часов и уделять сну от семи до девяти часов. При этом отдыхать лучше в полной темноте – для выработки гормона мелатонина, в том числе предохраняющего от рака кожи.

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