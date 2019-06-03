Ежедневное употребление черники позволило улучшить здоровье сердца

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Употребление 150 г черники каждый день уменьшило вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 10%. Это установили исследователи из Университета Восточной Англии и Гарвардского университета, пишет «Медикфорум» со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.

Участниками эксперимента стали 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, страдавших от лишнего веса и проблем с метаболизмом. Они были разделены на три группы: одни съедали по 150 г черники в день, другие – по 75 г, а представители контрольной группы вообще не употребляли в пишу эти ягоды.

За подопытными наблюдали в течение полугода. Оказалось, что у оказавшихся в первой группе улучшились кровообращение, состояние сердца и прочность сосудов.ьРиск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 12–15%.

Помимо этого, употребление черники понизило высокое артериальное давление и уменьшило повышенное содержание сахара в крови. Кроме того, меньше стали жировые отложения на бедрах и талии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики назвали наиболее опасный для здоровья сердца напиток.

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