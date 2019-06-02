Медики назвали три неожиданные причины рака кожи

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Американские медики из организации Skin Cancer Foundation перечислили три неочевидные причины, способствующие развитию рака кожи и не связанные с загаром. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Food.news.

К развитию онкологического заболевания может привести хронический недосып. Нарушения сна уменьшают выработку гормона мелатонина, который защищает кожу от ультрафиолетового излучения и является мощным антиоксидантом. Чтобы не нарушать секрецию мелатонина, предпочтительнее ложиться спать до 23 часов, отметили специалисты.

Кроме того, согласно данным исследований, риск развития меланомы увеличивают курение и употребление пищи, содержащей пестициды, токсичные добавки и иные вредные ингредиенты. В связи с этим врачи посоветовали отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам, избегать пережаренного жирного мяса и не злоупотреблять сладостями.

При этом лучшим напитком для профилактики рака кожи эксперты назвали кофе. По их словам, всего одна чашка кофе в день способна снизить риск развития меланомы на 3%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рак кожи является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний в Татарстане.

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