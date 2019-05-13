Уровень воды на Куйбышевском водохранилище восстановится к 15 июня

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Куйбышевское водохранилище будет гарантированно наполнено до уровня 52,5 метра по Балтийской системе измерений к 15 июня, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Соответствующее решение было принято накануне, 6 июня, на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада в Федеральном агентстве водных ресурсов 6 мая. Татарстан на обсуждении представлял министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

Средние сбросные расходы через Жигулевский гидроузел с 11 по 20 июня в соответствии с указаниями Росводресурсов должны составить 6 тыс. ± 200 куб. метров в секунду, а с 21 июня по 10 июля – от 5 тыс. до 5,5 тыс. куб. метров в секунду. При этом сбросные расходы через Жигулевский гидроузел корректировались и ранее.

На сегодняшний день уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг 52,3 метра. Водохранилище продолжает наполняться с интенсивностью 3 сантиметра в сутки, отмечается в сообщении министерства.

До этого ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков анонсировал решение дальнейшей судьбы Куйбышевского водохранилища на заседании межведомственной рабочей группы 6 июня.

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