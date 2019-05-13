Александр Шадриков: Дальнейшая судьба Куйбышевского водохранилища определится 6 июня

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Кризис на Куйбышевском водохранилище миновал, но опасность еще не отступила. Его дальнейшая судьба определится 6 июня на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) в Москве. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Определенный ущерб был, но нельзя сказать, что он был колоссальный. Мы собирались с коллегами из „Росрыболовства“ и ГОСНИОРХ (Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Берга) и обсуждали эти вопросы. Также затрагивали вопросы судоходства. 6 июня на очередном заседании МРГ в „Росводресурсах“ эту проблематику хотим обозначить. Хотим, чтобы уровень Куйбышевского водохранилища сохранился», — сообщил он.

Министр пояснил, что ситуация на Куйбышевском водохранилище обсуждалась на заседаниях МРГ в «Росводресурсах» в апреле и 7 мая. Тогда рассматривались два возможных варианта развития событий. В случае принятия одного из них ситуация в Татарстане сейчас могла сложиться гораздо хуже.

«Коллеги из Астрахани хотели организовать сельхозполку по 25 тысяч кубометров в секунду. Хотели, чтобы две недели была рыбная полка. Мы понимаем, что это их бизнес и туризм. Они хотели, чтобы был нерест осетровой рыбы. Если бы на заседании приняли такое решение, то за две недели отметка Куйбышевского водохранилища была бы на уровне 47 метров. К середине июня вода бы поднялась до 49,8 метра», — отметил Шадриков.

Второй, более смягченный вариант был предложен представителями Татарстана. Благодаря принятию этого плана ситуация в регионе стабилизировалась. После падения уровня воды на Куйбышевском водохранилище до 49,86 метра еще во время майских праздников вода на сегодняшний день поднялась до 51,81 метра — на 2 метра.

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