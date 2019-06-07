Татар-информ

7 июня 2019, 23:16

Общество

Казань и Калугу связал новый авиарейс

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Общество

Казань и Калугу связал новый авиарейс

Расписание полетов по анонсированному еще в апреле маршруту изменено.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня Казань и Калугу связал новый регулярный авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

Авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять полеты на три дня ранее, чем было анонсировано в апреле – не 10 июня, а 7-го.

Изменено и расписание: вылет из Калуги назначен на 15.30 с прибытием в Казань в 17.20, а из Казани борт будет вылетать в 18.00 с посадкой в Калуге в 19.50 (время в Калужской области совпадает с московским – прим. Т-и).

Как и предполагалось до этого, полеты будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Перевозить пассажиров будут самолеты Bombardier CRJ200, время в полете составит около двух часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Калужской области Александр Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами на полях ПМЭФ-2019. 

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