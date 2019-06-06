Рустам Минниханов предложил главе Калужской области обменяться бизнес-делегациями

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с губернатором Калужской области Александром Артамоновым на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Как отметил Рустам Минниханов, необходимость подписания соглашения назрела давно, поскольку Калужская область – один из самых успешных регионов России. «По мнению Рустама Минниханова, создание договорной базы сотрудничества создаст условия для расширения деловых контактов. Он также предложил в ближайшее время обменяться бизнес-делегациями», – отметили в пресс-службе.

Среди перспективных направлений сотрудничества Президент РТ отметил кооперацию в области машиностроения, взаимные поставки товаров народного потребления, стройматериалов.

В настоящее время товарооборот Татарстана и Калужской области находится на уровне 8 млрд рублей. По мнению Рустама Минниханова, эту цифру необходимо увеличить.

В ходе сегодняшней встречи было отмечено, что с 10 июня текущего года открывается прямой авиарейс из Казани в Калугу. Ожидается, что это будет способствовать как деловому сотрудничеству, так и развитию туризма. В частности, Рустам Минниханов отметил, что Калужская область – регион с высоким туристическим потенциалом: это порядка 2,5 млн туристов в год.

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