Новый авиарейс свяжет Казань и Калугу

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). С 10 июня из Международного аэропорта «Казань» можно будет отправиться в Калугу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, билет в одну сторону обойдется в 3 тыс. рублей. Полет займет около 2 часов.

Самолет будет отправляться из Казани в Калугу и обратно по понедельникам и пятницам. Вылет из Калуги назначен на 15.45 с прибытием в Казань в 17.35. Из Казани рейс запланирован на 18.35 с посадкой в Калуге в 20.25. Возможны изменения в расписании движения, предупредили в пресс-службе аэропорта.

Билеты уже доступны в авиакассах.

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