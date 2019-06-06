В дни WorldSkills Kazan 2019 Национальный музей РТ представит историю профессий профсостязания

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). К мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 Национальный музей РТ и его филиалы готовят специальную программу гостеприимства. Она будет реализована с 16 по 29 августа, анонсировала в интервью ИА «Татар-информ» генеральный директор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова.

«Особо хотелось бы подчеркнуть, что каждый день этой программы будет посвящен определенной интересной теме. А сам проект мы реализуем не только для гостей чемпионата и участников, но прежде всего для жителей Республики Татарстан. Это популяризация разных профессий, в первую очередь, конечно, тех компетенций, которые будут в рамках этого чемпионата будут — столярное дело, гиды/экскурсоводы, ювелирное дело и другие профессии», — сказала Гульчачак Назипова.

Она подчеркнула, что музеи Татарстана позволяют представить все существующие профессии. Акцент будет сделан на том, что каждая профессия, причем необязательно популярная в современном мире, хороша и способна дать человеку удовлетворение и материальное благосостояние ему и его семье.

Летом Национальный музей РТ готовит для посетителей также реконструкцию казачьего боя (в июле) и фестиваль военно-исторической реконструкции (в начале августа).

Кроме того, в ближайшие несколько лет будут открыты для посетителей фонды Национальный музей РТ по аналогии со «Старой деревней» Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, где для этих целей создан целый комплекс музейных зданий.

С 1 июня этого года, напомним, посещение всех государственных музеев школьниками любого возраста, стало бесплатным. Приказ об этом подписан Министром культуры РТ Ирадой Аюповой.

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