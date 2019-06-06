Национальный музей РТ сделает фонды открытыми для посетителей по примеру Государственного Эрмитажа

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Национальный музей РТ заканчивает проектные работы по системе открытых фондов для посетителей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила генеральный директор музея Гульчачак Назипова.

«Мы уже работаем с проектировщиками ТИГП (проектный институт „Татинвестгражданпроект“ — прим. Т-и). Надо сказать, что это совершенно уникальный для Татарстана проект. Многие музеи имеют открытые фонды, но такого плана — больше 5,5 тысяч квадратных метров экспозиционной, а также хранительской площади — нет. Мы предоставим нашим посетителям возможность увидеть все наши фондовые коллекции, и, надеемся, это произойдет уже в ближайшие годы», — сказала собеседница агентства.

При этом Гульчачак Назипова подчеркнула, что в своей реализации задуманное — проект непростой. Тем не менее, по замыслу музейщиков, он должен стать постоянным по аналогии со «Старой деревней» Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге (реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа включает фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса — прим. Т-и), где открытые фонды формирует целый комплекс музейных зданий.

К 2020 году, когда в РТ будет праздноваться 100-летие образования ТАССР, Национальный музей РТ готовит новую экспозицию об истории Казанского края с древнейших времен до наших дней.

С 1 июня этого года, напомним, посещение всех государственных музеев школьниками любого возраста, стало бесплатным. Приказ об этом подписан Министром культуры РТ Ирадой Аюповой.

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