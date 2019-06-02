Вход во все государственные музеи Татарстана будет бесплатным для школьников

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). С 1 июня 2019 года вход во все государственные музеи Республики Татарстан для школьников будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Соответствующий приказ подписала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Музей должен стать доступной площадкой, где интерес к обучению воспитывается через приобщение к культурно-историческим ценностям», — заявила Ирада Аюпова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 июня все филиалы Национального музея РТ перейдут на летний режим работы. Главный филиал музей в Казани будет работать с 12 до 20 часов.

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