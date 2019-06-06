Оксана Романова

6 июня 2019, 12:08

Культура

Нацмузей РТ готовит новую экспозицию об истории Казанского края с древнейших времен

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Культура

Нацмузей РТ готовит новую экспозицию об истории Казанского края с древнейших времен

Фото: Рамиль Гали/архив

Проект будет реализован к 100-летию ТАССР.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). К 100-летию образования ТАССР, которое Республика Татарстан будет отмечать в 2020 году, Национальный музей РТ готовит новую постоянную экспозицию об истории Казанского края и Татарстана с древнейших времен до наших дней. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор музея Гульчачак Назипова.

«У нас сейчас идёт очень напряженная работа фондовиков, экспозиционеров по созданию этой выставки: площадей, чтобы вместить не только столетнюю историю Республики Татарстан, но и тысячелетнюю историю этой территории, мало. Сложно умесить все экспонаты, тем более, что нам очень хочется подробно показать современный Татарстан, а это будет впервые, и показать так, чтобы каждый пришедший в наш музей захотел поехать в Болгары, в Елабугу, в Лаишево, Билярск. Мы хотим показать уникальные коллекции Тетюшского памятника — это самый старейший памятник на территории нашей республики», — сообщила Назипова.

Значительная часть экспозиции будет посвящена информации о народах, населяющих территорию современного Татарстана, и истории освоения ими Казанского края. 

«Мы будем использовать всё, что мы наработали за эти годы. Этому большому проекту будет отведено 3,5 тысячи квадратных метров экспозиционных площадей», — анонсировала генеральный директор Национального музея РТ.

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