«Яндекс.Маркет» разместит свой логистический центр в Лаишево

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова будет подписано соглашение между Правительством республики и компанией «Яндекс.Маркет». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Запланировано участие Президента РТ в подписании соглашения между Правительством Татарстана и ООО „Яндекс.Маркет“ в сфере развития интернет-торговли. Это значит, что компания заинтересована организовать в республике логистический центр. Если говорить точнее, на территории Лаишевского района. Будет создано 200 рабочих мест. Кроме того, она планирует организовать пункты выдачи товаров в крупных городах региона», — отметила Галимова.

По ее словам, также планируется, что татарстанские производители будут участвовать в интернет-торговле с использованием сервиса «Яндекс.Маркет», размещать информацию о своих товарах на маркетплейсе «Беру» и пользоваться логистическими услугами этой компании.

Кроме того, в Зеленодольске появится логистический центр компании OZON. Планируемый объем инвестиций — 1 млрд рублей, рассказала официальный представитель Казанского Кремля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что компания «Яндекс» рассматривает возможности реализации крупного инвестпроекта в Татарстане.

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