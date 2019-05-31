«Яндекс.Маркет» разместится в Татарстане

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» рассматривает возможности реализации крупного инвестпроекта в Татарстане, в частности в республике может появиться логистический центр интернет-площадки «Яндекс.Маркет», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

«Сегодня объем онлайн-продаж в Татарстане превышает 10 млрд рублей, и эта цифра стабильно растет, что подчеркивает важность наших партнерских отношений с "Яндекс.Маркетом"», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

По словам министра, в сотрудничестве сторон есть большой потенциал для развития малого и среднего предпринимательства республики и в первую очередь для местных товаропроизводителей. Особое внимание будет оказано новым современным каналам сбыта.

Решение компании было озвучено 31 мая на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова, гендиректора «Яндекс.Маркет» Максима Гришакова и министра экономики РТ Фарида Абдулганиева.

В ходе визита в Татарстан руководство компании «Яндекс.Маркет» посетило промплощадку «Зеленодольск», логистический комплекс Q-Park Kazan и Иннополис.

Стороны также обсудили развитие малого и среднего бизнеса республики, обучение и развитие местных поставщиков в области электронной коммерции, развитие логистических мощностей маркетплейса «Беру» на территории Татарстана, а также логистической инфраструктуры в регионе, в том числе установку постаматов для удобства получения посылок, рассказали ИА «Татар-информ» в «Яндекс.Маркете».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.