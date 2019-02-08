Минниханов одобрил строительство логистического центра OZON в Зеленодольске

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов одобрил инвестиционный проект OZON по строительству логистического центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Президент РТ Рустам Минниханов провел рабочее совещание с участием министра экономики РТ Фарида Абдулганиева и генерального директора интернет-компании OZON Александра Шульгина. В ходе рабочей встречи стороны договорились о разработке стратегической программы по развитию рынка электронной коммерции в Татарстане», — говорится в сообщении.

Стратегическая программа по развитию рынка электронной коммерции в Татарстане на базе экспертизы и ресурсов OZON будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме.

«Для Татарстана старт такого масштабного проекта совместно с OZON это, в первую очередь, создание новых условий для татарстанских производителей. Предприниматели республики получат дополнительный современный канал продаж. Кроме того, это крупные инвестиции, новые рабочие места и расширение потенциала экономического развития района», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

По словам гендиректор OZON Александра Шульгина, в Татарстане компания планирует не просто инвестировать в логистический хаб, но и активно развивать экосистему онлайн-продаж для всего рынка. Это позволит увеличить доступность миллионов товаров для жителей Татарстана и дать новый драйвер развития для местного бизнеса, заключил он.

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