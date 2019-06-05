Татар-информ

5 июня 2019, 14:55

ОбществоНаука и образование

«Мы развиваемся и стараемся»: в Казани наградили победителей «Тотального диктанта»

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ОбществоНаука и образование

«Мы развиваемся и стараемся»: в Казани наградили победителей «Тотального диктанта»

Фото: tatarstan.ru

Победителей акции «Тотальный диктант по русскому языку» поздравил Президент РТ в новом культурном центре им. А. С. Пушкина.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Победителей трех основных номинаций «Тотального диктанта» в РТ наградили сегодня в Казани в новом культурном центре им. А. С. Пушкина в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова. Лидер республики поздравил финалистов акции с победой.

«Я рада приветствовать в региональном штабе акции "Тотальный диктант по русскому языку" собравшихся здесь отличников. "Тотальный диктант" в этом году писали руководители крупнейших учреждений, вузов, театров, депутаты Госсовета РТ, дикторы ТВ и другие медийные лица. Наша акция становится все более популярной. В этом году все районы республики приняли в ней активное участие», – сказала на церемонии награждения победителей заместитель председателя Совета Ассамблеи народов РТ, заместитель председателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

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Координатор «Тотального диктанта» в РТ Вячеслав Шаталов отметил, что впервые акция проводилась в республике в 2012 году. В первый год «Тотальный диктант» написали всего 448 человек из Казани. Из общего числа участников тогда было лишь два отличника. Для сравнения: в этом году диктант написали 6005 участников из республики, в том числе 2643 из Казани. Диктант проходил на 91 площадке.

«Семь лет плотной работы дают такой результат, мы развиваемся и стараемся. В Казани в этом году было организовано 27 площадок в образовательных учреждениях, Нацмузее РТ, впервые диктант прошел на площадке программы "Вести-Татарстан" и в ТРК "Южный". Представьте себе: вы пришли в магазин и вам предложили написать диктант. Это просто замечательно. Также прошел "Тотальный русский диктант для иностранцев" по упрощенному варианту», - рассказал Шаталов.

По итогам «Тотального диктанта» в этом году в номинации «Самое активное образовательное учреждение РТ» победил Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), в стенах которого диктант написали 356 участников. В номинации «Самый активный муниципальный район РТ» победил Лаишевский район, собравший на своей территории 212 участников. В номинации «Самое активное молодежное движение РТ» победили российские студенческие отряды.

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Региональный штаб акции «Тотальный диктант по русскому языку» находится в новом культурном центре им. А. С. Пушкина в Казани. Новое учреждение культуры посетил сегодня Президент РТ в рамках празднования Дня русского языка в Татарстане, который отмечается 6 июня. Ранее по адресу ул. Карла Маркса, 26 располагался культурный центр МВД. Cоздание нового культурного центра было инициировано Русским национально-культурным объединением РТ на традиционной встрече актива организации с Президентом РТ. В здании культурного центра проведён капремонт, оборудованы концертный зал на 320 мест, конференц-зал на 80 мест, молодежная лофт-студия, музейно-выставочный центр и другие рабочие пространства.

 

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