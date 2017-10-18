«Мы выросли на сказках Пушкина»: Президент РТ посетил Культурный центр великого русского поэта

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Культурный центр им. А. С. Пушкина после капитального ремонта посетил сегодня в Казани Президент РТ Рустам Минниханов в рамках празднования Дня русского языка в Татарстане, который отмечается 6 июня.

«Такой культурный центр должен был быть уже давно в нашей республике, потому что творчество Александра Пушкина уникально. С раннего детства ребята знакомятся с его произведениями, и мы все выросли на его сказках. Я, как мама двоих детей, буду приводить их сюда на всевозможные образовательные мероприятия и мастер-классы. Думаю, что культурный центр займёт достойное место среди культурных учреждений нашей республики», - сообщила «Татар-информ» заместитель гендиректора Нацмузея РТ Зарина Сафина.

Президент РТ осмотрел вестибюль обновлённого здания и помещение буфета, где гостю были продемонстрированы русские традиционные блюда. После этого он прошёл в музейно-выставочный зал, где осмотрел выставку картин «Русская природа», книг А. С. Пушкина о русской природе, аутентичных костюмов конца XVIII – начала XIX веков.

Далее Рустам Минниханов направился в рабочий кабинет отдела русской национальной культуры, осмотрел холл перед входом в концертный зал. Гостю была показана театрализованная постановка с участием детей «Мои первые сказки».

В концертном зале культурного центра на сцене выступили молодежный ансамбль русской песни «Красная горка» и русская фольклорно-этнографическая студия «Оберег». В молодежной студии сегодня были подведены итоги международной акции «Тотальный диктант». Президент РТ поздравил с успешным проведением мероприятия организаторов, волонтеров и участников акции в Татарстане. Посещение Рустама Минниханова культурного центра завершилось встречей с творческой интеллигенцией и активом Русского национально-культурного объединения РТ.

Ранее по адресу Карла Маркса, 26 располагался культурный центр МВД. Его создание было инициировано Русским национально-культурным объединением РТ на традиционной встрече актива организации с Президентом РТ в День русского языка 6 июня. В здании культурного центра проведён капремонт, оборудованы концертный зал на 320 мест, конференц-зал на 80 мест, молодежная лофт-студия, музейно-выставочный центр и другие рабочие пространства.

Основными задачами центра являются сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, самобытности русского народа, развитие русского языка, культуры речи, традиций русской национальной культуры.

В центре будут размещаться фольклорные ансамбли «Лад», «Коляда», «Оберег», «Красная горка», молодежный хор «Ладья», клуб современной поэзии «Диалог», историко-краеведческий клуб, региональный штаб акции «Тотальный диктант по русскому языку» и другие.

В рамках выполнения государственной программы «Реализация государственной национальной политики в РТ на 2014 – 2020 годы» к празднику также приурочено проведение таких мероприятий, как международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения, проведение межмузейной выставки, посвящённой 220-летию А. С. Пушкина, показ театральных спектаклей по произведениям классика для разных возрастных категорий.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.