Татар-информ

5 июня 2019, 11:24

Общество

«Проделана кропотливая работа»: Эксперты о перевоплощении культурного центра МВД РТ в центр Пушкина

Рекомендуем

Общество

«Проделана кропотливая работа»: Эксперты о перевоплощении культурного центра МВД РТ в центр Пушкина

Фото: tatarstan.ru

В канун дня рождения великого русского поэта культурный центр им. А. С. Пушкина посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С тех пор, как актив Русского национально-культурного объединения РТ попросил Президента республики о создании культурного центра им. А. С. Пушкина, прошло три года. Ко дню рождения русского поэта – 6 июня (по новому стилю) – завершился капитальный ремонт здания, и в столице Татарстана официально открылся новый объект культуры. Сегодня культурный центр им. А. С. Пушкина посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

«По инициативе Русского национально-культурного объединения РТ три года назад на встрече с Президентом РТ обсуждалась наша инициатива о создании в Казани культурного центра им. А. С. Пушкина. Встреча состоялась в канун дня рождения поэта. Как говорят в народе – обещанного три года ждут. Это было прекрасное ожидание и прекрасно исполненное обещание», – рассказала заместитель председателя совета Ассамблеи народов РТ, заместитель председателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

ÐŸÐ¾ÑÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐšÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð° Ð¸Ð¼. Ð.Ð¡.ÐŸÑƒÑˆÐºÐ¸Ð½Ð°

Она отметила, что Русское национально-культурное объединение РТ совместно с Минкультуры и Минстроем РТ во время реконструкции и капитального ремонта здания по адресу ул. Карла Маркса, д. 26, провело множество совещаний. Ранее здесь находился культурный центр МВД. По словам очевидцев, здание было в удручающем состоянии и давно нуждалось в ремонте.

«Ремонт длился с 2017 года, проделана кропотливая работа. Здание было в очень плачевном состоянии, здесь были огромные трещины. Раньше здесь с потолка падали камни, они даже разбили компьютер, сотрудники сами рассказывали. Когда возникла идея передать здание на баланс республики и открыть здесь культурный центр им. А. С. Пушкина, все были рады. Все получилось благодаря поручению Президента РТ», – рассказала «Татар-информ» директор Культурного центра им. А. С. Пушкина Наталья Комар.

На первом этаже после ремонта появились дополнительные колонны, барельефы писателей. Концертный зал сейчас украшают цитаты Пушкина на разную тематику. Они посвящаются семейным ценностям, любви к Отечеству, вдохновению, творчеству, стены зала также украшают портреты поэта. Собеседница «Татар-информ» отметила, что здание имеет сложную проектировку. По некоторым документам здесь значится три этажа, а по другим – четыре. Есть этажи, которые как бы находятся между этажами. Однако эти особенности не помешали проектировщикам и строителям воплотить мечты любителей творчества великого русского поэта в жизнь.

ÐŸÐ¾ÑÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐšÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð° Ð¸Ð¼. Ð.Ð¡.ÐŸÑƒÑˆÐºÐ¸Ð½Ð°

«В итоге все получилось замечательно, наши идеи воплощены. Эпоха и дух Пушкина, его соратников находят отражение в интерьере. В культурном центре создана молодежная студия, концертный зал на 320 мест. Здесь есть прекрасный конференц-зал, который мы называем "голубым", поскольку он выполнен в стиле дворянского собрания. Культурный центр им. А. С. Пушкина является ресурсным центром для всего актива нашей республики. Здесь находят применение своему творчеству молодые художники, музыканты и ученые-пушкинисты, что очень важно для всех нас», – добавила Ирина Александровская.

Основными задачами центра являются сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, самобытности русского народа, развитие русского языка, культуры речи, традиций русской национальной культуры. В центре будут размещаться фольклорные ансамбли «Лад», «Коляда», «Оберег», «Красная горка», молодежный хор «Ладья», клуб современной поэзии «Диалог», историко-краеведческий клуб, региональный штаб акции «Тотальный диктант по русскому языку» и другие.

«Мы хотим поблагодарить Президента РТ за то, что он нам подарил такое прекрасное здание и выделил средства на ремонт. В создании этого центра есть заслуга Русского национально-культурного объединения РТ. Для нас открытие центра – огромный праздник. Сегодня мы все испытываем только радость и счастье», – заключила Наталья Комар.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане запущен региональный проект «Нацпроекты. Фотоконтроль 2019»
Новости дня
12:06
Галимова: Опыт работы главой района и в сфере ИТ поможет Хайруллину на посту министра связи РТ

В Казанском Кремле прокомментировали назначение экс-мэра Альметьевска на должность главы Минсвязи РТ, которую прежде занимал Роман Шайхутдинов.

11:46
В Татарстане запущен региональный проект «Нацпроекты. Фотоконтроль 2019»

Цель проекта – мониторинг и публичный контроль над реализацией национальных проектов в Татарстане.

11:30
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва назначены на 8 сентября

Дату проведения выборов утвердили парламентарии на 48-м заседании Госсовета РТ пятого созыва.

11:24
«Проделана кропотливая работа»: Эксперты о перевоплощении культурного центра МВД РТ в центр Пушкина

В канун дня рождения великого русского поэта культурный центр им. А. С. Пушкина посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

11:10
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об акции «Остановись до переезда»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:10
Экс-министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов стал вице-премьером Татарстана

В должности заместителя Премьер-министра РТ он будет курировать проект «Иннополис».

11:00
В ИА «Татар-информ» пройдет видеомост Казань – Москва – Симферополь

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:59
Клип казанской школьницы «Царская мечта» победил в международном конкурсе видеороликов

17-летняя Синдимирова Валерия учится в лицее №177.

10:53
На пожаре в частной бане пожилой житель Казани получил ожоги рук и головы

Возгорание произошло вчера вечером на Олонецкой улице.

10:52
Айрат Хайруллин назначен министром информатизации и связи Татарстана

Айрат Хайруллин с сентября 2015 года занимал должность главы Альметьевского муниципального района.

10:45
Фракция «Единая Россия» в Госсовете РТ будет контролировать реализацию нацпроектов в Татарстане

Каждый депутат-член фракции будет контролировать реализацию нацпроектов на закрепленной за ним территории и в одномандатных округах.

10:24
Экодвухмесячник охватил более миллиона татарстанцев

Неравнодушные жители республики активно присоединились к работе по очистке, благоустройству и озеленению территорий республики.

10:11
Казанца задержали за вооруженное ограбление цветочного магазина

Злоумышленник ворвался в магазин и, угрожая продавцу, украл из кассы три тысячи рублей.

10:10
В 2019 году экодвухмесячник в РТ выявил на 10% больше нарушений

Во время санитарно-экологического мероприятия было выявлено 6,7 тыс. нарушений и наложено 23 млн рублей штрафов.

09:55
«Мы выросли на сказках Пушкина»: Президент РТ посетил Культурный центр великого русского поэта

Минниханов поздравил победителей «Тотального диктанта» и встретился с творческой интеллигенцией Русского национально-культурного объединения РТ.

09:45
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении Сабантуя на реке Ик

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:33
В Тукаевском районе из-за хлопка газа разлетелся садовый домик и пострадали два человека

Происшествие произошло в садовом товариществе «Турбина».

09:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция на тему «Кино в Старо-татарской слободе»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:24
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
09:05
Детское движение идет по стране туром «Будущие Паралимпийские Чемпионы России»

Соревнования прошли в рамках Всероссийского тура детских паралимпийских игр, которые проходят во многих российских регионах.

08:35
Жители Казани сняли на видео автомобиль, загоревшийся под мостом на Роторной

ЧП произошло минувшим вечером на оживленной автодороге.

08:00
В рамках национальных проектов на гидромелиорацию земель в Татарстане направят более 185 млн рублей

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2020 году площадь мелиорируемых земель в республике увеличится вдвое — до 1 тыс. гектаров.

07:50
Минниханов примет участие в заключительной сессии Госсовета РТ V созыва

На сессии при участии Президента Татарстана будет назначена дата выборов в Госсовет республики.

07:29
Набережные Челны уже в 2019 году получат свыше 1 млрд рублей на онкодиспансер, бассейн и театр

На строительство здания филиала Республиканского диспансера в Автограде будут выделены 651 млн 200 тысяч рублей.

07:05
На заседании парламента РТ назначат выборы депутатов Госсовета и рассмотрят инициативы в Госдуму

В повестку дня 48-го заседания Государственного Совета Татарстана пятого созыва включено 28 вопросов.

События