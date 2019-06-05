«Проделана кропотливая работа»: Эксперты о перевоплощении культурного центра МВД РТ в центр Пушкина

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С тех пор, как актив Русского национально-культурного объединения РТ попросил Президента республики о создании культурного центра им. А. С. Пушкина, прошло три года. Ко дню рождения русского поэта – 6 июня (по новому стилю) – завершился капитальный ремонт здания, и в столице Татарстана официально открылся новый объект культуры. Сегодня культурный центр им. А. С. Пушкина посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

«По инициативе Русского национально-культурного объединения РТ три года назад на встрече с Президентом РТ обсуждалась наша инициатива о создании в Казани культурного центра им. А. С. Пушкина. Встреча состоялась в канун дня рождения поэта. Как говорят в народе – обещанного три года ждут. Это было прекрасное ожидание и прекрасно исполненное обещание», – рассказала заместитель председателя совета Ассамблеи народов РТ, заместитель председателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

Она отметила, что Русское национально-культурное объединение РТ совместно с Минкультуры и Минстроем РТ во время реконструкции и капитального ремонта здания по адресу ул. Карла Маркса, д. 26, провело множество совещаний. Ранее здесь находился культурный центр МВД. По словам очевидцев, здание было в удручающем состоянии и давно нуждалось в ремонте.

«Ремонт длился с 2017 года, проделана кропотливая работа. Здание было в очень плачевном состоянии, здесь были огромные трещины. Раньше здесь с потолка падали камни, они даже разбили компьютер, сотрудники сами рассказывали. Когда возникла идея передать здание на баланс республики и открыть здесь культурный центр им. А. С. Пушкина, все были рады. Все получилось благодаря поручению Президента РТ», – рассказала «Татар-информ» директор Культурного центра им. А. С. Пушкина Наталья Комар.

На первом этаже после ремонта появились дополнительные колонны, барельефы писателей. Концертный зал сейчас украшают цитаты Пушкина на разную тематику. Они посвящаются семейным ценностям, любви к Отечеству, вдохновению, творчеству, стены зала также украшают портреты поэта. Собеседница «Татар-информ» отметила, что здание имеет сложную проектировку. По некоторым документам здесь значится три этажа, а по другим – четыре. Есть этажи, которые как бы находятся между этажами. Однако эти особенности не помешали проектировщикам и строителям воплотить мечты любителей творчества великого русского поэта в жизнь.

«В итоге все получилось замечательно, наши идеи воплощены. Эпоха и дух Пушкина, его соратников находят отражение в интерьере. В культурном центре создана молодежная студия, концертный зал на 320 мест. Здесь есть прекрасный конференц-зал, который мы называем "голубым", поскольку он выполнен в стиле дворянского собрания. Культурный центр им. А. С. Пушкина является ресурсным центром для всего актива нашей республики. Здесь находят применение своему творчеству молодые художники, музыканты и ученые-пушкинисты, что очень важно для всех нас», – добавила Ирина Александровская.

Основными задачами центра являются сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, самобытности русского народа, развитие русского языка, культуры речи, традиций русской национальной культуры. В центре будут размещаться фольклорные ансамбли «Лад», «Коляда», «Оберег», «Красная горка», молодежный хор «Ладья», клуб современной поэзии «Диалог», историко-краеведческий клуб, региональный штаб акции «Тотальный диктант по русскому языку» и другие.

«Мы хотим поблагодарить Президента РТ за то, что он нам подарил такое прекрасное здание и выделил средства на ремонт. В создании этого центра есть заслуга Русского национально-культурного объединения РТ. Для нас открытие центра – огромный праздник. Сегодня мы все испытываем только радость и счастье», – заключила Наталья Комар.

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