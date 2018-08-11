В парке Горького и Старо-Татарской слободе организуют показы кинокомедий под открытым небом

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В парке Горького и Старо-Татарской слободе Казани «Татаркино» организует показы комедий под открытым небом в рамках проекта «Киносреда». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«У нас есть проект “Киносреда“, и мы в этом году не только в парке Аксенова, но и в парке Горького и в Старо-Татарской слободе планируем показывать комедии. Лучшие комедии, которые есть в истории кинематографа», – рассказала спикер.

«Мне кажется, что это такой подход, который поможет привлечь заметную часть аудитории, потому что комедии никогда не стареют», – пояснила директор «Татаркино».

Комедии хочется смотреть и пересматривать, поэтому подобный контент сможет вызвать интерес у зрителей, добавила Айтуганова.

При этом помимо показа кинокомедий «Татаркино» организует на площадке в Старо-Татарской слободе ряд других мероприятий.

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