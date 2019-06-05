В Старо-Татарской слободе кинопоказы организуют у мечети «Аль-Марджани»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В этом году в Старо-Татарской слободе Казани площадка для кинопоказов под открытым небом будет организована у мечети «Аль-Марджани». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил префект территории «Старый город», директор МБУ «Историческая среда» Марат Усманов.

«Мы в этом году продолжим трансляцию полнометражных и короткометражных фильмов. Будут показаны как художественные, так и документальные ленты на территории Старо-Татарской слободы. Примерно 400 зрителей смогут разместиться там», – отметил Усманов.

В прошлом году в Старо-Татарской слободе был организован цикл кинопоказов Water film. Увидеть фильмы можно было с лодок и катамаранов на озере Нижний Кабан. В этом году площадку переместили на улицу Шигабутдина Марджани к ресторану «Печь».

«Смена площадки – это к лучшему. Потому что место у мечети “Аль-Марджани“ намоленное, к тому же площадка для просмотра очень удобная», – заметила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Зрителям представят полнометражные и короткометражные фильмы кинематографистов со всей России из фонда «Татаркино». «Будут использованы как ленты золотой коллекции, так и татарстанские», – пояснил префект «Старого города».

Кинопоказы будут бесплатными. Их будут организовывать весь летний сезон по субботам, примерно в 20.30. Однако организаторы будут ориентироваться в основном на заход солнца, потому что при свете дня увидеть что-либо на экране будет невозможно.

Цикл кинопоказов откроется 8 июня драмой «Пеле. Рождение легенды» Джеффа и Майкла Цимбалистов. Лента предназначена для зрителей старше 12 лет.

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