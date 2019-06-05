В Старо-Татарской слободе Казани покажут классику тюркского кино

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани с 21 по 23 июня пройдет Фестиваль тюркского кино. В его рамках на территории Старо-Татарской слободы под открытым небом покажут классику кинематографа тюркоязычных стран. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«У “Татаркино“ есть фестиваль тюркского кино, который пройдет в этом году с 21 по 23 июня в кинотеатре “Мир“ и на территории Старо-Татарской слободы, поскольку показ выпадает на субботу, 22 июня», – пояснила спикер.

Зрителям в том числе будут представлены фильмы таких киностудий, как «Казахфильм», «Киргизфильм», «Узбекфильм» и «Таджикфильм».

«Они сняли такое количество классики, что она сейчас получила второе дыхание и проживает вторую жизнь на нашем фестивале», – добавила Айтуганова.

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