Золотые монеты и «Пушкин на лошади»: Президент РТ посетил выставку в новом культурном центре

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Картины казанских художников, посвященные короткому пребыванию Александра Пушкина в Казани, а также уникальные переводы произведений русского поэта на татарский язык привлекли внимание Президента РТ Рустама Минниханова на выставке «В сердцах навеки Пушкин и Тукай», которая открылась сегодня в новом культурном центре им. А. С. Пушкина в Казани.

«Выставка приурочена к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Почему мы решили объединить творчество двух известных поэтов? Очень часто говорят, что Тукай – это татарский Пушкин. Вообще, Александр Пушкин наложил большой отпечаток на творчество Тукая. Он оказал большое влияние в целом и на развитие татарской литературы», – рассказала журналистам научный сотрудник экскурсионно-туристического отдела Национального музея РТ Ирина Габитова.

На выставке представлены 34 уникальных экспоната из Нацмузея РТ, которые рассказывают о творчестве Пушкина. В основном это книжные издания и переводы произведений русского поэта на татарский язык, предметы эпохи пушкинского времени. Организаторы выставки сообщили, что много произведений известного классика было переведено на татарский язык не только силами Тукая, хотя он, безусловно, был одним из первых.

«Сегодня мы представляем уникальный экспонат, который является вольным переводом Тукая, сделанным в 1908 году. Это "Сказка о золотом петушке". Это одна из первых книг, которая была переведена на татарский язык. Представлено много переводов и других известных поэтов, филологов, журналистов, которые работали в этом направлении», - отметила Габитова.

Здесь представлены картины известных казанских художников Виктора Федорова и Ирины Колмогорцевой, которые отражают приезд Пушкина в Казань. Во время осмотра выставки Президент РТ поинтересовался, как долго русский поэт добирался в повозке, запряженной лошадью, до Казани. Однако точный ответ на этот вопрос эксперты дать не смогли.

«Точный маршрут Пушкина я вам не расскажу. Мы знаем больше о его трех днях пребывания в Казани. На выставке представлены две картины, посвященные посещению Пушкиным Казани. Это воображение художников, на самом деле все могло быть иначе. С тех пор прошло два века, но есть много исторических записей о пребывании Пушкина в Казани, в том числе в доме Фукса», – сообщила «Татар-информ» заместитель председателя совета Ассамблеи народов РТ, заместитель председателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

Заместитель генерального директора Нацмузея РТ Зарина Сафина добавила, что Александр Пушкин прибыл в Казань на повозке в 1833 году. В то время поэт совершал поездку по Казанской губернии и, возможно, прибыл сюда из Чебоксар.

Было у Президента РТ и замечание по картине «Петр I в Казани в доме купца Михляева в 1722 году», выполненной молодой казанской художницей Полиной Илюшкиной. На холсте купец стоит перед почетным гостем с подносом, полным золотых монет.



«Было отмечено, что купец должен перед царем наклониться в связи с выражением своего почтения к гостю. Это было существенное замечание», – сказала Александровская.

Культурный центр им. А. С. Пушкина Президент РТ посетил в рамках празднования Дня русского языка в Татарстане, который отмечается 6 июня. Ранее по адресу ул. Карла Маркса, 26 располагался культурный центр МВД. Cоздание нового культурного центра было инициировано Русским национально-культурным объединением РТ на традиционной встрече актива организации с Президентом РТ в День русского языка 6 июня. В здании культурного центра им. А. С. Пушкина проведён капремонт, оборудованы концертный зал на 320 мест, конференц-зал на 80 мест, молодежная лофт-студия, музейно-выставочный центр и другие рабочие пространства.

«В дальнейшем мы будем реализовывать совместные проекты. Это музейно-педагогические занятия и конкурсы. Ежегодный Пушкинский бал проходит в музее Боратынского. Думаю, что культурный центр им. А. С. Пушкина подключится к подготовке этого мероприятия. В целом мы готовы к созиданию и партнерской работе», – рассказала о дальнейшем сотрудничестве Нацмузея РТ с новым культурным центром Зарина Сафина.

Основными задачами центра являются сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, самобытности русского народа, развитие русского языка, культуры речи, традиций русской национальной культуры. Здесь будут размещаться фольклорные ансамбли «Лад», «Коляда», «Оберег», «Красная горка», молодежный хор «Ладья», клуб современной поэзии «Диалог», историко-краеведческий клуб, региональный штаб акции «Тотальный диктант по русскому языку» и другие.

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