На III этапе Высшего дивизиона Национальной парусной лиги победил экипаж из Екатеринбурга

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Казани определились победители III этапа Высшего и Детского дивизионов Национальной парусной лиги.

Состязания проходили с 31 мая по 2 июня в акватории озера Нижний Кабан. Сила и направление ветра в эти дни менялись постоянно, и всего состоялось лишь 29 гонок. Несмотря на это, старты получились очень драматичными и непредсказуемыми, отмечает пресс-служба лиги.

В Высшем дивизионе победил экипаж из Екатеринбурга «Повелитель паруса – Азия» рулевого Вячеслава Ермоленко. Второе место заняла команда из Чечни «Ахмат» во главе с Александром Божко, а третьим при равенстве очков со вторым местом стал экипаж Burevestnik Sailing Team Максима Титаренко. Кубки III этапа победителям и призерам вручил вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

На четвертой позиции разместилась отставшая на два очка от призеров команда Академии парусного спорта из Санкт-Петербурга под руководством Анны Басалкиной. Коллектив «ПИРогово» Александра Ежкова оказался пятым. Специального приза от генерального партнера проекта ОСК удостоен московский экипаж Андрея Малыгина Black Sea.

В девяти гонках Детского дивизиона приняли участие 34 юных яхтсмена из Казани, Набережных Челнов, Самары, Зеленодольска и Елабуги. В общем зачете и зачете среди девочек первой стала Майя Дубович из самарской СШОР № 6.

Второе и третье места среди девочек – у представительниц Татарстана Лианы Ахмадуллиной и Марины Урсу. Среди мальчиков лучшим оказался воспитанник зеленодольского яхт-клуба «Дельфин» Кирилл Пичугин. На второй и третьей позиции разместились местные «оптимисты» Иван Гужов и Артур Метелев.

Уже через полторы недели стартует IV этап Национальной парусной лиги, который пройдет с 14 по 16 июня в Нижнем Новгороде.

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