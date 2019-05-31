Татар-информ

31 мая 2019, 18:30

Спорт

Торжественное открытие завершающего этапа парусной лиги состоялось в Казани

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Спорт

Торжественное открытие завершающего этапа парусной лиги состоялось в Казани

Фото: minsport.tatarstan.ru

В открытии приняли участие Альберт Каримов, Халил Шайхутдинов и Президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие завершающего этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В открытии и торжественном марше участников приняли участие Заместитель премьер-министра РТ Альберт Каримов, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и Президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин.

«Мы рады приветствовать участников гонки парусного спорта у нас в Казани. Акватория республики позволяет не только принимать у себя лучших спортсменов России и мира, но и способствует развивать этот красивый вид спорта», – поприветствовал участников этапа Альберт Каримов.

В регате принял участие 21 экипаж Высшего дивизиона из различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Таганрога, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Сочи, Краснодара, Екатеринбурга и других городов.

«Идея провести этап Национальной парусной лиги возникла год назад на Камском море и, благодаря поддержке Президента РТ и Правительства республики, мы стартуем в этом красивом городе. Видя какие огромные водные просторы есть в самой Казани и в республике, мы очень хотели, чтобы парусный спорт получил толчок к развитию. Мы понимали, если Татарстан решит развивать вид спорта, то совершенно точно мы добьёмся успеха», – поделился Владимир Силкин.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 1 июня пройдут парусные соревнования для юных спортсменов, а гонки сильнейших яхтсменов завершатся 2 июня торжественной церемонией закрытия на площади около театра Г. Камала.

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