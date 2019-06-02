Татар-информ

2 июня 2019, 15:18

ОбществоСпорт

На озере Кабан прошли соревнования Детского дивизиона Национальной парусной лиги

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ОбществоСпорт

На озере Кабан прошли соревнования Детского дивизиона Национальной парусной лиги

Старт состязаниям дала депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Международный день защиты детей, 1 июня, в акватории казанского озера Нижний Кабан состоялись соревнования Детского дивизиона Национальной парусной лиги.

Старт состязаниям дала депутат Государственной Думы России от Татарстана, заслуженный тренер России, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в регионе Ольга Павлова, сообщает пресс-служба парламентария.

Павлова заметила, что Международный день защиты детей, приходящийся на первый день лета, – один из самых старых международных праздников.

«1 июня 1925 года в Женеве проходила первая международная конференция, в ходе которой обсуждались проблемы детей. По счастливой случайности, этот день совпал с проведением в Сан-Франциско фестиваля лодок-драконов, организованным Генеральным консулом Китая для китайских детей-сирот, приехавших в США. Идея Дня защиты детей была поддержана Организацией Объединенных Наций, для которой защита прав, жизни и здоровья детей является одним из приоритетных направлений деятельности», – напомнила депутат.

И добавила: «И очень символично, что сегодня, спустя почти 90 лет, вы, молодые, смелые, дерзкие, бросаете вызов водной стихии и ветру!»

Жители и гости Казани могли не только понаблюдать за состязаниями, развернувшимися на водной глади. Для пришедших на спортивный праздник были организованы тематические конкурсы и мастер-классы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гонки Высшего дивизиона Национальной парусной лиги в Казани должны завершиться сегодня, 2 июня

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