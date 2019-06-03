В Казань доставили самолеты для авиагонок Red Bull Air Race

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Международный аэропорт «Казань» прибыл грузовой Boeing 747-400F, который доставил первые спортивные авиамашины и оборудование для чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race. Информация об этом появилась на официальной Instagram-странице казанского аэропорта.

«Это одно из самых зрелищных и ожидаемых в Казани событий 2019 года <...> В Red Bull Air Race принимают участие высококлассные пилоты, которые соревнуются в скорости, точности и мастерстве управления легкими гоночными самолётами», — сообщается в Instagram-аккаунте.

Казань в третий раз примет чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Также ранее сообщалось, что организаторы чемпионата мира по авиагонкам приняли решение закрыть турнир.

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