Чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race пройдет в Казани в последний раз

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Организаторы чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race приняли решение закрыть турнир. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЧМ.

Таким образом, нынешний сезон мирового первенства станет последним и Казань 15-16 июня в последний раз примет у себя один из его этапов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Кроме того, этапы чемпионата пройдут 13-14 июля на венгерском озере Балатон и 7-8 сентября в японском городе Тиба.

С момента старта гоночной серии Red Bull Air Race по всему миру состоялось свыше 90 гонок. Однако они не смогли «вызвать к себе такого же интереса, как другие международные мероприятия, проводимые под эгидой Red Bull», отметили в компании.

Организаторы поблагодарили за содействие пилотов и их команды, партнеров чемпионата и города, принимавшие у себя гонки.

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