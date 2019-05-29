(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Казань в третий раз примет чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race, сообщает пресс-служба мэрии.

15 и 16 июня 14 команд пилотов класса Master и 12 пилотов класса Challenger посоревнуются в скорости, точности и мастерстве управления легкими сверхманевренными самолетами.

Для наблюдения за захватывающими дух полетами подготовят специальную площадку около центра семьи «Казан». Подробную информацию о билетах можно найти по ссылке.

Red Bull Air Race – это динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении пилотами сложной воздушной трассы с препятствиями за минимальное время. Самолеты разгоняются до 370 км/ч, а летчики испытывают перегрузки, когда на низкой высоте проходят трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами.

В этом году программа чемпионата мира Red Bull Air Race включает несколько этапов. Первый прошел в столице ОАЭ Абу-Даби 8-9 февраля. Второй этап принимает Казань, а завершится чемпионат мира в Саудовской Аравии.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.