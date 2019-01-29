Татар-информ

3 июня 2019, 17:36

Общество

Эльмира Зарипова: «Новые пособия для многодетных семей позволят им преодолеть бедность»

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Общество

Эльмира Зарипова: «Новые пособия для многодетных семей позволят им преодолеть бедность»

Фото: архив/Егор Никитин

С 2020 года новое ежемесячное пособие будут получать 627 татарстанских семей с пятью и более детьми.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Семьи из Татарстана, имеющие пять и более детей, по поручению Президента РТ с 2020 года будут получать новое ежемесячное пособие. Эта мера поддержки позволит им преодолеть ситуацию бедности, сообщила сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В силу большой иждивенческой нагрузки семьи с пятью и более детьми не могут самостоятельно преодолеть ситуацию бедности в связи с низкими доходами. Ведь в таких семьях, как правило, работает один родитель. Благодаря Президенту РТ принято решение с 2020 года семьям, имеющих пять и более детей и среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установить ежемесячное пособие на каждого члена семьи в размере разницы между среднедушевым доходом семьи и прожиточным минимумом», – сказала она.

На 1 апреля 2019 года общее количество многодетных семей, которые проживают на территории Татарстана, составляет 35177. В них проживает более 111 тыс. детей. В том числе 1054 семьи имеют пять детей и более. В республике есть семьи, воспитывающие 11 детей. За счет республиканского бюджета для них установлены меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, выплаты на приобретение лекарственных средств для детей в возрасте до шести лет, на оплату проезда учащимся в общеобразовательные учреждения, выплаты семьям при рождении трех и более детей. С 2020 года многодетные семьи будут получать новый вид социальной помощи.

«Мы предполагаем, что средний размер пособия составит более 4,6 тыс. рублей в месяц. В настоящее время в республике проживает 627 семей с пятью детьми и более, чьи доходы на одного человека ниже прожиточного минимума. Предполагается, что дополнительно будет выделено из бюджета республики более 236 млн рублей на такие пособия. Эта демографическая мера позволит вывести такие семьи из состояния малообеспеченности», – подчеркнула Зарипова.

По поручению Президента РТ в Татарстане с 1 января 2020 года многодетные семьи получат три дополнительные меры социальной поддержки. Это электронный сертификат в размере 10 тыс. рублей на год на лекарства семьям, воспитывающим пять и более детей и имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Кроме того, семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад.
 

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