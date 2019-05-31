В Зеленодольске пожарные потушили загоревшийся в Полукамушках дом

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольске пожарные потушили расселенный дом в Полукамушках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о горении поступило сегодня в 11 утра. Загорелся расселенный дом № 31 на улице Карла Маркса. Огонь уничтожил обрешетку кровли, комнату на втором этаже и пристрой в заброшенном доме», – рассказали в МЧС.

Площадь пожара составила 104 квадратных метра, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Полукамушках случился очередной пожар.

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