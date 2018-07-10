В Татарстан вновь придут грозовые дожди со шквалистым ветром и градом

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Завтра, 3 июня, местами на территории Татарстана ночью ожидаются небольшие дожди. Утром и днем кратковременные дожди пройдут в большинстве районов республики, информирует Гидрометцентр РТ.

Кроме того, в светлое время суток местами вновь будут вероятны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с, кое-где возможен град. В частности, в Казани грозы будут сопровождать усиления ветра до 15–18 м/с, предупреждают татарстанские синоптики.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно предварительному прогнозу метеорологов, жаркая погода сохранится в Татарстане до воскресенья.

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