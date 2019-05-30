Жаркая погода сохранится в Татарстане до воскресенья

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Татарстане установилась жаркая погода, среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 6–8 градусов. Такая ситуация сохранится в республике до воскресенья, 2 мая, информирует Гидрометцентр РТ.

Завтра, 31 мая, погода на территории республики существенным образом не изменится. В ночные часы температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла, днем она повысится до 27–32 градусов. Местами вероятны кратковременные дожди и грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с.

Уже в субботу, 1 июня, через Татарстан с запада на восток будут проходить активные атмосферные фронты скандинавского циклона. С собой они принесут дожди и грозы. Местами будут возможны шквалистые усиления ветра до 17–22 м/с, кое-где пройдет град. В светлое время суток воздух прогреется до 24–29 градусов тепла, а на юге региона – и до 33 градусов.

В ночь на воскресенье под влиянием уходящих фронтов еще будут идти грозовые дожди – преимущественно на востоке республики. В дневные часы западный малооблачный циклон принесет с собой небольшое похолодание – до +21, +26 градусов.

Однако уже в понедельник, 3 июня, очередной атмосферный фронт вновь принесет в Татарстан дожди. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла.

Впрочем, согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, во вторник, 4 июня, осадки маловероятны. Сохранится относительно прохладная погода – в светлое время суток воздух прогреется до +17, +22 градусов.

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