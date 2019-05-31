МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, града и шквалистого ветра

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«После восьми часов вечера сегодня местами возможны грозы, ливни и ветер до 20 метров в секунду. На завтра в республике объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, града, шквалистого ветра, который локально может усилиться до 25 метров в секунду», – рассказали в МЧС.

МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра и града рекомендуется спрятаться в подъезд или в подвал. При граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице, постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.

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