В Татарстане семьи с пятью и более детьми с 2020 года будут получать ежемесячное пособие

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с 1 января 2020 года многодетные семьи получат дополнительные меры поддержки. Семьям, имеющим пять и более детей, будет выплачиваться ежемесячное пособие. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на вручении медалей РТ «Ана даны – Материнская слава» в Казанском Кремле.

«В Татарстане уделяется большое внимание созданию условий для рождения и достойного воспитания молодого поколения. В целях увеличения государственной поддержки многодетных семей принято решение о введении в республике 1 января 2020 года дополнительных мер», – сказал Президент РТ.

Так, семьям, воспитывающим пять и более детей, имеющим доход на одного человека ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие.

Из расчетов органов социальной поддержки в среднем это будет более 4,5 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.