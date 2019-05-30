Казань вновь примет этап Кубка России по шахматам

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани с 1 по 9 июня состоится Мемориал Рашида Нежметдинова – очередной этап Кубка России по шахматам среди юношей и девушек до девяти, 11, 13 и 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», до этого, в марте, в Казани прошел другой этап Кубка России по шахматам – Мемориал Валерия Яндемирова.

Организован турнир будет в шахматной школе олимпийского резерва имени Р. Г. Нежметдинова. Участниками состязаний станут свыше 420 юных шахматистов из 32 регионов России.

В частности, среди соревнующихся будут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей, республик Дагестан, Коми и Тыва, Алтайского, Пермского и Приморского краев, а также других регионов.

Турнир торжественно откроется 1 июня в 10 часов утра. Игровые туры также будут начинаться ежедневно в это же время, а закрытие соревнований будет организовано 9 июня в 15 часов.

Параллельно в Казани будет проходить стартовавший сегодня турнир претенденток ФИДЕ 2019. Любой желающий сможет сыграть в шахматы с известными гроссмейстерами.

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