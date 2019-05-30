В Казани любой желающий сможет сыграть в шахматы с известными гроссмейстерами

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). В дни отдыха шахматного турнира претенденток ФИДЕ 2019, который пройдет в Казани с 30 мая по 18 июня, жители столицы Татарстана смогут сыграть с известными гроссмейстерами. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский.

«Посмотрим, готовы гроссмейстеры к этому или нет. Но в основном это будут комментатор турнира Сергей Шипов и местные шахматисты, в зависимости от необходимости. В Казани много сильных гроссмейстеров – Артем Тимофеев, Ильнар Ибрагимов, они помогут», – пояснил спикер.

При этом он подчеркнул, что не все гроссмейстеры примут участие в акции: «Не стоит надеяться на игру против участниц турнира, так как на них лежит очень большая нагрузка – нужно сыграть 14 партий с очень сильными соперницами».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.